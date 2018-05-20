Рустэм Хамитов: «Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В своём выступлении на пленарном заседании II Республиканского родительского форума Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подчеркнул, что вопросы безопасного поведения детей в интернете, социальных сетях требуют особого внимания.

– Из-за недостатка внимания к детям эти риски в последнее время резко возрастают. Всем нам известны случаи агрессивного поведения подростков, которые порой приводят к трагическим событиям. То, что произошло месяц назад в стерлитамакской школе, является для всех нас тревожным сигналом о том, что не всё у нас благополучно в этой части, – сказал Рустэм Хамитов. – Не только учителям, школьным психологам нужно своевременно реагировать на отклонения в поведении подростков. Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми. Стерлитамакское происшествие показало, что, вообще говоря, этот мальчик довольно продолжительное время находился в зоне риска, вёл сложную переписку. Это было видно, об этом знали и родители, и дети, с которыми он переписывался. Конечно, нужно было реагировать на всё это раньше.

Руководитель региона отметил, что насилие захватывает всё большее количество школ, учебных коллективов, напомним о трагической ситуации в американском Техасе, где на днях в школе погибли 10 ребят.

– Безусловно, всё это должно нас мобилизовать, потому что опасность ходит рядом, она близка. Эти сообщества в социальных сетях, интернете только запретом, недопущением ликвидировать невозможно. Всё равно они будут появляться в иных формах, – сказал Рустэм Хамитов. – Поэтому мы должны быть очень, предельно внимательными к нашим детям – младшего, среднего, старшего возраста. Это очень сложная тема, которая не имеет простого решения. Но это как раз вызов времени.