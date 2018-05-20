Родители должны учить детей правильному поведению в чрезвычайной ситуации – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Родители должны учить детей правильному поведению в чрезвычайной ситуации – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В своём выступлении на пленарном заседании II Республиканского родительского форума Глава Башкортостана Рустэм Хамитов затронул тему безопасности детей в местах массового пребывания.

Руководитель региона отметил, что в республике проведены тотальные проверки в торговых комплексах, развлекательных учреждениях. Количество выявленных нарушений уже приблизилось к 20 тысячам. Некоторые из торговых центров, не оборудованных пожарной сигнализацией, эвакуационными выходами и другими системами безопасности, уже остановили свою работу.

– Трагедия, произошедшая 25 марта в Кемерово, ещё раз показала, к чему может привести безответственное отношение собственников таких заведений, преступная халатность надзорных органов, – сказал Рустэм Хамитов. – Это происходят рядом с вами. Это результат общей недоработки. Не только инспекторы пожарных служб, классные руководители, педагоги, но и в первую очередь родители должны учить детей правильному поведению в чрезвычайной ситуации. Конечно, с одной стороны, легко сказать об этом, но с другой стороны, как учить, если родители сами порой теряются, не знают, что делать в таких сложных ситуациях. Мы понимаем, что здесь нам вместе надо ещё очень много работать.

Глава республики также сообщил, что Правительство Башкортостана продолжает работу по установке пожарных извещателей в домах, где проживают семьи с детьми.

– Эти пожарные извещатели уже спасли жизнь не одному десятку человек, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Недорогая штуковина, которая крепится в доме и реагирует на появление дыма, сиреной или звуком будит родителей или детей, если это происходит ночью, даже соседи слышат этот звук. Собственно говоря, мы видим, что польза есть. Поэтому такую практику надо продолжать.