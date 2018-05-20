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Рустэм Хамитов: «Мы работаем над тем, чтобы ипотека для семей не превышала восьми процентов»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов: «Мы работаем над тем, чтобы ипотека для семей не превышала восьми процентов» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов: «Мы работаем над тем, чтобы ипотека для семей не превышала восьми процентов» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В республике продолжается работа по повышению доступности жилья для семей. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

Руководитель региона сообщил, что в прошлом году построено около 2,5 млн кв. м жилья. В соответствии с новым майским Указом Президента России в ближайшие шесть лет планируется увеличить объём жилищного строительства в полтора раза. Таким образом, в республике этот показатель должен достигнуть почти 4 млн кв. м.

– При этом мы работаем над тем, чтобы для семей ипотека не превышала восьми процентов. Тогда, конечно же, квартиры будут доступны, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Безусловно, нам надо работать и над снижением себестоимости строительства жилья. Там есть над чем работать. Мы знаем, какое увеличение стоимости там порой возникает, понимаем, как в этой части действовать. Но нам нужна законодательная база.

Теги: глава рб, жилье, ипотека
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