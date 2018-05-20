Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в начале недели Фото: Галия Набиева Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в начале недели Фото: Галия Набиева

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие два дня.

По данным Башгидрометцентра, в регионе сохранится жаркая и дождливая погода с грозами.

В понедельник 21 мая местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе днем порывистый.

Температура воздуха ночью — 10-15 градусов, днем — 20-25. По югу Башкирии еще жарче — до плюс 30.

Во вторник 22 мая синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, по северу республики — не выше плюс 5. Днем гораздо теплее — от плюс 22 до 27 градусов.

Сегодня в Башкирии местами пройдут кратковременные дожди, по северу до умеренных, гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха днем — 23-28 градусов, сообщили синоптики.