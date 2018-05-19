УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По всему Башкортостану 19 мая прошли мероприятия под названием «Семейный выходной». Жители республики смогли весело и с пользой провести субботний день всей семьей: получить консультации от психологов, поучаствовать в мастер-классах и семейных играх.

В Уфе площадкой для очередного, седьмого по счету Семейного выходного, стал торгово-развлекательный центр «Июнь». Здесь состоялось чествование победителей проекта «Это любовь», на который поступило 33 заявки. По информации пресс-службы Минтруда РБ, первое место по итогам онлайн-голосования (1493 лайка) удостоилась семья Тухбатуллиных из села Красная Горка Нуримановского района. Рустэм и Гульнара в браке 23 года, воспитывают двух дочерей. Семье досталась путевку на выходные в физультурно-оздоровительный комплекс. Второе место (1327 лайков) завоевала семья Кинзикеевых их Чекмагушевского района. Ляйсан и Данила живут в браке 17 лет, воспитывают троих детей. Им вручили сертификат на ужин в уфимском ресторане. Третье место (1052 лайка) – у Марины и Владислава Новиковых, которые также получили сертификат на ужин в ресторане. Особенностью этой семьи является то, что они трижды в неделю ходят все вместе в бассейн, а также то, что муж и жена были однофамильцами и до вступления в брак.

Кроме того, были подведены промежуточные итоги акции «Семейный бумеранг доброты», запущенной 14 мая — в первый день Недели семьи в Башкортостане. В центры «Семья», созданные в каждом городе и районе, принесли детские товары свыше 480 семей (по Уфе – 120). Акция заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров: мебели, колясок, стульчиков для кормления, игрушек и передаче их семьям, в которых родились двойни или тройни. Маме двойняшек Татьяне Ахуновой вручили стерилизатор, а семье Галлямовых, у которых также в этом году родились двойняшки, стульчик для кормления.

«Акция «Семейный бумеранг доброты» на этом не завершается. Детские товары, в том числе одежду и игрушки, можно приносить в любое время (рабочие дни) в ближайший к вам центр «Семья», — пояснили в ведомстве.

На протяжении трех часов для участников Семейного выходного работали самые разные площадки: были организованы лектории, где психологи учили всех желающих искусству примирения в семье, рассказывали, как правильно общаться с подростком. Здесь же можно было пройти диагностику личностных особенностей и внутрисемейных отношений и сразу же получить психологическую консультацию.

Для детей были организованы многочисленных творческие мастер-классы: по изготовлению куклы-оберега, досок «монтессори», подков на счастье, изготовлению сувенирных магнитов из кофейных зерен, оригами из цветной бумаги. Работала площадка, где проводились научные опыты, работа с метафорическими картами. Отдельно была организована площадка для детей с ограниченными возможностями: центр социальной технологии «Ломая барьеры» провел для особенных детей познавательный логопедический квест и мастер-класс по изготовлению тактильной игрушки. Специалисты делились с участниками Семейного выходного методами и приемами запоминания, проверяли смекалку, раскрывали секреты красивого почерка и даже учили рисовать на воде. Для отцов с сыновьями работала зона конструирования, для мам и дочерей была организована бьюти-зона, а в перерывах родители вместе со своими детьми наслаждались концертной программой от Центра творческого развития «Триумф».

Семейные выходные, прошедшие сегодня по всей республике, стали завершающим мероприятием Семейной недели, которая была приурочена к празднованию Международного дня семьи.