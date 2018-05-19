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19 мая Суббота

Уфа   °

В Уфе пятилетнему мальчику потребовалась экстренная помощь спасателей

ОБЩЕСТВО

В Уфе пятилетнему мальчику потребовалась экстренная помощь спасателей Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе пятилетнему мальчику потребовалась экстренная помощь спасателей Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 19 мая на номер «112» позвонила женщина и сообщила, что ее пятилетнему внуку требуется помощь спасателей. В Управлении гражданской защиты столицы пояснили, что бабушка гуляла с ребенком на площадке рядом с домом №10/1 по улице Валерия Лесунова. Бегая по территории двора, мальчик не заметил ямку, которая осталась на площадке, после того как там был выкопан бетонный столб. Нога ребенка провалилась в отверстие и застряла в зазоре, образовавшемся в бетонном основании.

Прибывшие на место спасатели при помощи слесарного инструмента отбили куски бетонного фундамента и освободили ногу малыша. Сотрудники ПСО засыпали ямку песком и сообщили о случившемся в местную управляющую компанию.

Теги: дети, помощь, спасатели
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