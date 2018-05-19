Блогер из Уфы задолжал по кредитам 300 тысяч рублей – выезд за границу оказался под угрозой срыва Фото: ИА «Башинформ» Блогер из Уфы задолжал по кредитам 300 тысяч рублей – выезд за границу оказался под угрозой срыва Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец рассчитался с кредитной задолженностью, чтобы вернуть себе возможность выезжать за границу, а также арестованный и изъятый судебными приставами автомобиль Mercedes-Benz SLK-klasse II (R171). Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

По данным ведомства, мужчина по решению суда задолжал финансовой организации порядка 300 тысяч рублей. Когда истек срок для добровольного погашения долга, судебный пристав-исполнитель постановил взыскать с неплательщика исполнительский сбор — около 22 тысяч рублей. Кроме того, аресту подверглись банковские счета и иномарка должника.

Выяснилось, что уфимец является автором популярного канала на YouTube и часто уезжает за границу. Временное ограничение в праве выезда за пределы страны создало для него определенные профессиональные трудности.

«Чтобы забрать свой автомобиль и вернуть право выезжать за границу, он полностью исполнил свои обязательства. Кредитная задолженность и исполнительский сбор взысканы. Все ограничения с должника сняты, автомобиль возвращен владельцу», — пояснили в региональной службе судебных приставов.