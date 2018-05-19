В Башкирии впервые прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» Фото: автор





















В Башкирии впервые прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» Фото: автор

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Буздяк Буздякского района Башкортостана впервые прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест».

Фестиваль организовали РОО «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан», администрация Буздякского района, Ассамблея народов и Дом Дружбы народов РБ. Основная цель фестиваля — изучение, сохранение и развитие национальной кухни народов Республики Башкортостан в межнациональном культурном обмене.

Главным символом праздника и олицетворением гостеприимства на башкирской земле стал бэлеш — печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Символ торжественно расположился перед главной сценой народного праздника.

«Бэлеш — это символ дружбы народов, символ семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства. Бэлеш готовится по случаю, на семейные праздники. Сегодня мы собрали самых близких, самых лучших друзей», — говорит руководитель проекта Альбина Халиуллина.

Для участия в фестивале было получено более 50 заявок от организаций и частных предпринимателей. На празднике присутствовали представители более 10 районов республики — Буздякский, Благоварский, Бакалинский, Чекмагушевский, Янаульский, Федоровский, Белебеевский, Илишевский, Чишминский районы, городов Уфа, Стерлитамак, Белебей, Дюртюли, делегация из Оренбургской области.

Почетными гостями фестиваля стали глава администрации Буздякского района Азат Арсланов, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы РФ и председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, заместитель заведующего отдела по реализации национальной политики администрации Главы РБ Ильшат Ханов, депутаты Госсобрания-Курултая РБ Рузалия Хисматуллина и председатель Совета Национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева, директор Дома Дружбы народов РБ Азат Ибрагимов, заместитель директора Центра стратегических исследований при Минкультуры РБ Валентина Латыпова и другие официальные лица.

Для гостей фестиваля национальной кухни «Бэлешфест» организовали экскурсию по Татарскому историко-культурному центру с. Буздяк. Около здания ИКЦ гости посадили деревья. На торжественном открытии праздника гости приветствовали всех участников праздника и предрекли фестивалю большое будущее.

«Это только начало, праздник должен приобрести еще больший масштаб, чтобы к нам приезжали туристы со всей страны и увидели всю нашу традиционную кухню. Мы должны испечь самый большой бэлеш и попасть в книгу рекордов Гиннеса, — отметил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. — Мы должны уважать культуру и традиции друг друга. Только через уважение культуры друг друга можно развивать собственную культуру».

Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест» представил кухни разных народов. На главной площади села можно было попробовать блюда русской, башкирской, татарской, чувашской, удмуртской, марийской, мордовской кухни, посмотреть выставки национальной утвари, одежды, ремесел. В рамках фестиваля проводились мастер-классы приготовления национальных блюд и сервировки стола, игры-квесты. Фестиваль завершился большим многонациональным концертом с участием Ильмира Газизуллина, Рушада Мударисова, Фарзалии и Дениса Ибрагимовых, Ильдара Галинурова.

Фестиваль проводится уже четвертый год, ранее он носил название «Буздэк бэлеше» и теперь уже стал традиционным и интернациональным. В 2018 году «Бэлешфест» получил федеральный грант — Фонд президентских грантов выделил на его проведение 471,8 тыс. рублей, софинансирование составило порядка 200 тыс рублей.