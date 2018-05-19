Учитель из Башкирии победила в конкурсе «Янтарная сова – 2018» Фото: сайт Минобра РБ Учитель из Башкирии победила в конкурсе «Янтарная сова – 2018» Фото: сайт Минобра РБ

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Калининграде 17 мая прошел очный тур VI открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова – 2018». По информации пресс-службы Министерства образования РБ, в этом году для участия в конкурсе было подано около 50 заявок от педагогов из 19 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

По результатам первого (заочного) этапа в финале встретились 16 финалистов из Белоруссии, Польши, Латвии, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, а также различных регионов РФ: Дагестана, Ставропольского края, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Чеченской республики, Ярославской области и города Калининграда.

От Башкортостана в образовательном состязании приняла участие Екатерина Желнова, учитель иностранного языка в начальных классах МБОУ Центр образования № 69 (город Уфа). По итогам конкурсных испытаний она заняла 1 место и получила «Янтарную сову».

Мероприятие проводилось с целью создания среды для профессионального и творческого общения педагогов, а также для повышения престижа профессии педагога, распространения передового опыта и лучших образов педагогической деятельности.