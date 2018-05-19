УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что днем и вечером 19 мая на территории республики сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Башкирское УГМС» также сообщает, что 19 мая с 04.26 до 05.05 на метеостанции Кумертау отмечался сильный ливень количеством осадков 30 мм.

Если сильный ливень, гроза застали вас дома, необходимо:

1. Отключить телевизор и другие электрические приборы.

2. Закрыть окна и двери, так как поток воздуха — хороший проводник электрического тока.

3. Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы. Середина комнаты — самое надежное место.

4. Позаботиться о домашних животных.

5. Предусмотреть в подвале дома водосточный колодец с глубоким дном и водоотводные канавы вокруг дома.

Если гроза, сильный ливень застали вас на открытой местности, нужно:

1. Укрыться в складках местности: канавах, ямах, неглубоких оврагах.

2. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами.

3. Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей.

4. При движении в автомобиле — остановиться и переждать грозу и ливень.

При шквалистом ветре держаться подальше от линий электропередач, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, посоветовали в МЧС.