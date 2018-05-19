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19 мая Суббота

Уфа   °

Часть трассы Уфа – Аэропорт перекрыта из-за дорожных работ

ОБЩЕСТВО

Часть трассы Уфа – Аэропорт перекрыта из-за дорожных работ Фото: группа «Кировский район Уфа», Vk

Часть трассы Уфа – Аэропорт перекрыта из-за дорожных работ Фото: группа «Кировский район Уфа», Vk

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана на трассе Уфа — Аэропорт, со стороны выезда из города, начались ремонтные работы. В связи с этим часть дороги перекрыта. Здесь работает дорожная техника, которая занята фрезерованием, то есть снятием верхнего слоя асфальтового покрытия.

В администрации Кировского района сообщили, что ремонт ведется в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ведомство обратилось к уфимцам с просьбой заранее планировать свой маршрут в связи с возможными затруднениями на данном участке трассы.

Теги: ремонт дороги
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