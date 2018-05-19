УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жителей Уфы напугал странный гул, который раздался около 07.00 19 мая в районе Черниковки. Как рассказал агентству «Башинформ» житель дома по бульвару Славы, утром он проснулся от длинного, протяжного звука, подумал, что прямо над домами очень низко пролетел самолет.

В соцсетях интернет-пользователи также стали обсуждать необычный гул: «в районе остановки «Театр кукол», очень сильно слышно было, сигнализация у авто даже сработали», «конец света», «испытания завод проводит», «мы тоже слышали сильный звук, как будто летят самолеты, гул стоял сильный».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием случившегося в пресс-службу ГУ МЧС России по РБ.

«ТЭЦ на улице Сельской Богородской проводили плановые работы по стравливанию воздуха из котлов. Службы города были оповещены заранее. Работы завершены. Нештатных ситуаций нет», — объяснили в ведомстве.