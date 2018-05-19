ГИБДД Уфы призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфы ГИБДД Уфы призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфы

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции проведи традиционные массовые «пятничные» проверки водителей в транспортном потоке. По информации пресс-службы столичного ведомства, во время профилактических мероприятий особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, в первую очередь, управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушениям правил перевозки пассажиров.

«Во время остановки проезжающего автотранспорта оценивается состояние каждого водителя, — пояснили в ГИБДД. – Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию и при выявлении фактов управления машинами нетрезвыми водителями, необходимо сразу сообщать информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе: 237-02-02 или 237-84-80».