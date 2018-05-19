Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.94 ↑

EUR 73.17 ↓

19 мая Суббота

Уфа   °

ГИБДД Уфы призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Уфы призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфы

ГИБДД Уфы призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфы

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции проведи традиционные массовые «пятничные» проверки водителей в транспортном потоке. По информации пресс-службы столичного ведомства, во время профилактических мероприятий особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, в первую очередь, управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушениям правил перевозки пассажиров.

«Во время остановки проезжающего автотранспорта оценивается состояние каждого водителя, — пояснили в ГИБДД. –  Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию и при выявлении фактов управления машинами нетрезвыми водителями, необходимо сразу сообщать информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе: 237-02-02 или 237-84-80».

Теги: ГИБДД, профилактика
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
В Уфе пропавший школьник нашелся
В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел
В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 19 мая на территории республики местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с
В Башкирии с начала года на продажу выставлено 114 «ипотечных» квартир
В Башкирии с начала года на реализацию выставлено 114 квартир, находившихся в залоге по ипотечному кредиту, сообщили в УФССП по РБ. Такая участь грозит
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть