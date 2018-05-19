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19 мая Суббота

Уфа   °

В Уфе разыскиваются родные пожилой женщины, находящейся в больнице

ОБЩЕСТВО

В Уфе разыскиваются родные пожилой женщины, находящейся в больнице Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе разыскиваются родные пожилой женщины, находящейся в больнице Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 18 мая на одной из улиц найдена пожилая женщина, 1932 года рождения. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщается, что пенсионерка называет себя Ириной Романовой Андреевой (Мироновой). Отмечается, что, возможно, она страдает потерей памяти.

«Необходимо установить ее личность и найти родных», — добавили волонтеры.

Приметы: худощавое телосложение, седые волосы. Была одета в розовую футболку, светло-розовую водолазку, темные брюки, синие утепленные галоши.

Сейчас пенсионерка находится в одной из городских больниц.

Всех, кто узнал пожилую женщину, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или связаться с полицейскими по телефону 02 или 102.

  

Теги: поиск, волонтеры
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