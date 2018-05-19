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19 мая Суббота

Уфа   °

В башкирском Центре спасения диких животных лосиха Зина родила двух детенышей

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В центре спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе республики лосиха Зина родила двух детенышей.

Чудо рождения увидели сотрудники центра, которые именно сегодня собирались выпускать сохатых в естественную среду обитания — лосенка Степана, привезенного из Туймазинского района и четырехлетнюю Зину.

Оказалось, что лосиха ушла в чащу, чтобы уединиться в столь ответственный для нее момент.

Нашедшие ее сотрудники центра увидели, как только что родившиеся лосята прижимались к маме. А Зина сразу побежала к своей «маме» – Флюзе Адиевой, ухаживавшей за ней. Получив похвалу и ласку, лосиха пошла к своим детям, каждого облизала, приласкала, рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям. 

Помещать малышей в вольер с маралом и кабанами было опасно и их вместе с мамой перевели в другой. В ближайшее время, если все пойдет хорошо, то новорожденных с мамой выпустят в лес. Там лосята быстрее окрепнут, наберутся витаминов и, самое главное, вырастут в естественной среде обитания.

«Обычно спасенных сохатых выпускают обратно в лес по достижении двухлетнего возраста. А четырехлетняя Зина оказалась единственной, кто постоянно возвращается к нам в «Куляшку». Вот и в эту зиму она провела в привычном для нее месте. А Степан стал уже шестым лосем, которого мы выпустили на волю, — рассказали в Центре. 

В «Куляшке» уже пять лет работают супруги Флюза и Роберт Адиевы. Кроме сохатых здесь еще живут марал Алтай, которого перед новым годом спасатели МЧС вытащили из реки Белой, и 11 кабанов во главе с вожаком Борькой.

Теги: центр спасения диких животных
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