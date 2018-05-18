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УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В эту субботу, 19 мая жителей Башкирии приглашают на семейные выходные, организованные Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Мероприятия пройдут в рамках Недели семьи по всей республике и приурочены к празднованию Международного дня семьи.

В Уфе семейный выходной «Пазлы семейной жизни» откроется в 12 часов в ТРЦ «Июнь» (ул. Комсомольская, 112) церемонией награждения победителей проекта «Это любовь», проведенного Министерством семьи и труда совместно с порталом «Горобзор». Затем состоится вручение родителям двойняшек и тройняшек товаров, собранных в рамках акции «Семейный бумеранг доброты».

До 15 часов здесь будут работать бесплатные познавательные площадки:

— познавательный дискуссионный клуб для родителей, где можно будет получить ответы на волнующие и актуальные вопросы и принять участие в интересных и познавательных лекциях:

в 12.30 - «Воспитание в девочке счастливой женщины, воспитание в мальчике благородного мужчины»;

в 13.10 - «На одной волне с подростком» (особенности возраста, взаимоотношения с подростком, как найти общий язык);

в 13.50 - «Искусство мириться» (как избегать конфликта, или как вести себя, если его не удалось избежать?);

в 14.30 — «Развод родителей глазами ребенка» (как правильно рассказать ребенку о разводе, как уменьшить психологические последствия, как вести себя в повторном браке);

— площадка психологов, где специалисты проведут игровой мастер-класс для родителей и детей и расскажут в какие игры можно играть дома всей семьей, как занять свободное время ребенка с интересом и пользой.

Также можно будет пройти диагностику личностных особенностей и внутрисемейных отношений и сразу же получить психологическую консультацию;

— площадка для детей с ограниченными возможностями.

Специалисты центра социальной технологии «Ломая барьеры» проведут познавательный логопедический квест и мастер-класс по изготовлению сенсорной, тактильной игрушки

— творческие и познавательные мастер-классы, на которых профессионалы своего дела поделятся умениями и мастерством с папами, мамами, бабушками, дедушками и детьми.

Аналогичные семейные выходные пройдут в других городах и районах республики, места проведения можно посмотреть на семейном портале Башкортостана.

«Семейные выходные — это уникальная возможность провести время интересно, познавательно и с пользой, в кругу самых близких, родных и любимых людей! Приходите со своей семьей и приглашайте друзей – будет интересно», — обещают организаторы.