УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам 2017 года в организациях Башкортостана удалось снизить уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 11 процентов. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по охране труда под председательством заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова.

Также почти на 23,5% уменьшилось количество случаев тяжелого травмирования работников на производстве. Доля работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, на сегдняшний день составляет 32 процента. Таким образом среди регионов ПФО Башкортостан поднялся с восьмого на третье место, отметил вице-премьер.

О результатах надзорной деятельности за состоянием охраны труда в организациях республики рассказала руководитель Государственной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина. По её словам одной из основных проблем в обеспечении сохранности здоровья работников является низкая культура безопасного труда. Особый акцент был сделан на профилактике гибели и травматизма во время работ в колодцах.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов РБ Валерия Апокина, на особом контроле находится вопрос выплат пострадавшим.

По итогам проверок было выявлено 108 тысяч нарушений улучшения условия труда на рабочем месте, сообщил Валерий Апокин.

Также на заседании, в рамках празднования 100-летия Инспекции труда работникам ведомства были вручены почетные грамоты Министерства семьи и труда РБ.