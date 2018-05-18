Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.82 ↓

EUR 73.02 ↑

18 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии снижается уровень производственного травматизма

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам 2017 года в организациях Башкортостана удалось снизить уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 11 процентов. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по охране труда под председательством заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова.  

Также почти на 23,5% уменьшилось количество случаев тяжелого травмирования работников на производстве. Доля работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, на сегдняшний день  составляет 32 процента. Таким образом среди регионов ПФО Башкортостан поднялся с восьмого на третье место, отметил вице-премьер. 

О результатах надзорной деятельности за состоянием охраны труда в организациях республики рассказала руководитель Государственной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина. По её словам одной из основных проблем в обеспечении сохранности здоровья работников является низкая культура безопасного труда. Особый акцент был сделан на профилактике гибели и травматизма во время работ в колодцах. 

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов РБ Валерия Апокина, на особом контроле находится вопрос выплат пострадавшим. 

По итогам проверок было выявлено 108 тысяч нарушений улучшения условия труда на рабочем месте, сообщил Валерий Апокин. 

Также на заседании, в рамках празднования 100-летия Инспекции труда работникам ведомства были вручены почетные грамоты Министерства семьи и труда РБ. 

Теги: производственный травматизм
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Рустэм Хамитов утвердил график проведения сабантуев в Башкирии
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами
 В пятницу, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, возможно усиление ветра в
В Уфе пропавший школьник нашелся
В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть