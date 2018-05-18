При оплате услуг ЖКХ потребители смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф Фото: Олег Яровиков При оплате услуг ЖКХ потребители смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

При оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства потребители смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф. Тарифные планы разработало Министерство строительства и ЖКХ РФ. Как сообщают «Известия», они будут зависеть от нескольких переменных: времени потребления, его объема, а также способов и сроков оплаты.

Услуги могут поделить по следующим пакетам. Например, «Эконом» (минимальная цена с четким перечнем условий) может включать в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» может, в частности, предполагать оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. Тариф «Всё включено» устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления и дополнительный набор сервисов.

Перечень сервисов находится в разработке. Минстрой не уточняет сроки введения тарифных планов.