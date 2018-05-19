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19 мая Суббота

Уфа   °

В День города в Уфе состоится благотворительный гастрономический праздник «Добрый плов»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 12 июня, в День города в Саду им. С.Т. Аксакова Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» проводит очередное благотворительное мероприятие в поддержку больных детей - гастрономический праздник «Добрый плов». На открытой площадке в команды объединятся известные люди столицы и лучшие рестораны.

В течение дня они будут готовить плов по собственному рецепту, а гости праздника и компетентное жюри оценят их мастерство. 

В конкурсе примут участие 15 команд, в жюри кулинарного соревнования —  известный московский концепт-шеф, блогер и знаток восточной кухни, автор книги «Плов — дело тонкое» Хаким Ганеев. 

Вкусный праздник даст возможность жителям и гостям нашего города не только попробовать разные виды плова, но и стать соучастниками большого доброго дела – все средства, полученные в этот день, будут направлены на программу «Линия сердца» в фонд «Мархамат». 

Начало в 12:00. 

В прошлом году на благотворительном празднике фонда  «Культ плова» удалось собрать свыше 200 тысяч рублей. Деньги были направлены на лечение подопечных фонда. 

Теги: благотворительность
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