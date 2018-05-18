В Башкирии новый главный чекист, «Уфа» - в УЕФА, как совершить форсированный рывок - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков В Башкирии новый главный чекист, «Уфа» - в УЕФА, как совершить форсированный рывок - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Уфа» — в Кубке УЕФА!

13 мая ФК «Уфа» в последнем туре РФПЛ одержал победу над «Тосно», заняв шестое место в итоговой турнирной таблице и получив право выступать в Лиге Европы. Сразу после матча глава республики Рустэм Хамитов поздравил клуб с успешным завершением сезона, сообщает «Башинформ».

«Ребята, сегодня вы сделали огромное дело для нашей республики, нашего города. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Молодцы!» — сказал он. По словам Хамитова, в начале сезона никто и не мечтал, что команда так успешно завершит чемпионат.

Как заявил главный тренер «горожан» Сергей Семак, «Уфа» совершила маленькое чудо».

«По критерию «цена — качество» наша команда — лучшая в Российской Федерации», — подчеркнул Рустэм Хамитов, отметив, что к новому сезону клубу надо подумать о новых «серьёзных, сильных, крепких» игроках.

Многомиллионное мошенничество при ремонте дороги

ГСУ МВД по РБ расследует уголовное дело о мошенничестве при ремонте федеральной трассы. Как передает ГТРК «Башкортостан», в 2015 году директор ООО Уфы подписал контракт на поставку ПГС в строительную организацию. Предприятие-заказчик проводило ремонт участка трассы М-5 «Урал» в Башкирии. По контракту поставщик обязался предоставить 100 тысяч куб. м материала. Действуя с группой лиц, директор предприятия подписал подложные накладные об отгрузке получателю, а должностное лицо филиала строительной организации завизировало их со стороны грузополучателя. Фактически ПГС не поставлялся и даже не производился. При этом из запланированных на ремонт дороги средств предприятие выплатило свыше 33 млн рублей организации-получателю. Директору ООО предъявлено обвинение в «мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору в особо крупном размере».

Как совершить форсированный рывок

14 мая глава РБ Рустэм Хамитов провёл совещание по реализации нового майского указа президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

«Если говорить о главном посыле, цели Указа, то за шесть лет страна должна совершить форсированный рывок по всем направлениям, войти в пятёрку крупнейших экономик мира с опорой на развитие наукоёмких отраслей, глубокую цифровизацию, создание высокопроизводительных рабочих мест, подготовку современных кадров, формирование благоприятной бизнес-среды», — рассказал Рустэм Хамитов.

По словам главы региона, Правительству РБ надо приступить к корректировке Стратегии-2030, отраслевых госпрограмм, РАИП с учётом обозначенных в указе национальных целей развития, сообщает «Башинформ». «Наши жители должны видеть реальное улучшение жизни: повышение заработной платы, доступность жилья, улучшение качества дорог, среды обитания, ситуации с охраной окружающей среды», — подчеркнул Хамитов.

Среди целевых ориентиров в сфере образования: «обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех школах и колледжах республики». В области экологии: «снижение нагрузки на окружающую среду, ввод современных комплексов по переработке ТБО, очистных сооружений на промышленных предприятиях». Валовой региональный продукт РБ к 2024 году должен превысить 2 трлн рублей. Также за шесть лет надо вдвое снизить уровень бедности, а средняя ожидаемая продолжительность жизни должна достичь 78 лет. Для выполнения указа президента в республике надо увеличить объем строительства жилья в полтора раза. А чтобы в этой сфере не возникали «завиральные проекты, не обеспеченные ресурсами, деньгами, финансами», Рустэм Хамитов предложил создать специальную комиссию.

Как подчеркнул глава региона, «работа предстоит большая. Потребует концентрации сил, ресурсов, финансов. Безусловно, к этой деятельности мы должны приступить без раскачки, прямо немедленно».

Сдача моста откладывается

На этой неделе озвучили причину, по которой ремонт старого Бельского моста затягивается. Как узнали на телеканале «Вся Уфа», на восьмой опоре моста обнаружены скрытые дефекты. Проектным институтом выдано решение по ликвидации данных дефектов. Всего нужно выполнить 25 видов работ, чтобы конструкция стала прочнее. Завершение ремонта моста запланировано на третью декаду июля.

У экс-налоговика заберут четыре квартиры

В Уфе в доход государства обратят четыре квартиры, принадлежавшие бывшему налоговому инспектору межрайонной ФНС №1. Как пишет газета «Республика Башкортостан», общая стоимость недвижимости превышает 18 млн рублей, а годовой доход экс-чиновницы составлял 500-600 тысяч рублей. Прокуратура потребовала обратить квартиры в доход государства и в Верховном суде доказала свою правоту. Теперь недвижимость отойдет в казну. Наличие квартир вскрылось при расследовании уголовного дела, которое на экс-чиновницу завели за посредничество в даче взятки. Женщину приговорили к пяти годам условно, оштрафовали на 2 млн рублей и на 5 лет запретили занимать должности в органах власти.

Пошли на праймериз

Глава РБ Рустэм Хамитов примет участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госсобрание республики. Это решение будет способствовать консолидации общественно-политических сил в регионе накануне выборов депутатов Госсобрания РБ, будет хорошим стимулом для поддержания авторитета партии, прокомментировали агентству «Башинформ» в региональном отделении партии.

В праймериз принимают участие также вице-премьер Правительства РБ, несколько министров, главы администраций Уфы и Зианчуринского района.

Свой Курбан-центр

В поселке Зинино под Уфой к празднованию Курбан-байрама планируют создать Курбан-центр, где верующие смогут совершить обряд жертвоприношения и снабдить население мясной продукцией «Халяль». Об этом сообщает газета «Кызыл тан». Власти уверены, что вновь созданный Курбан-центр позволит оформить ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде, совершить убой идентифицированных животных и провести соответствующие экспертизы.

На личном приёме

16 мая в Уфе Рустэм Хамитов на личном приёме обсудил с жителями республики вопросы развития территорий, соцсферы, культуры и спорта. Так, президент АНО развития ледового спорта озвучил предложения по оптимальному функционированию ФОЗ с бассейном и ледовой ареной, строительство которого планируется в Уфе. Жительница деревни Исламгулово Миякинского района обратилась к главе республики с просьбой оказать содействие в капремонте моста через реку Уязы и возобновления работы отделения райбольницы в селе Зильдярово. Жительницы Уфы рассказали о клубе прикладной экологии «Без затей» и поделились планами по созданию центра экопросвещения «Улей». С Гузэль Корнилаевой, дочерью знаменитого башкирского писателя Гали Ибрагимова, глава региона обсудил вопросы проведения в 2019 году мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения прозаика.

По итогам приёма правительству, министерствам и ведомствам РБ даны поручения, сообщает «Башинформ».

ДТП с шестью погибшими

17 мая на трассе Уфа — Оренбург произошла страшная авария, в результате которой погибло шесть человек. Автомобиль врезался в трактор, ехавший в попутном направлении. Как выяснил телеканал БСТ, автомобиль «Лада Ларгус» совершал рейс Уфа — Оренбург, водитель был таксистом. Пассажиры автомобиля не знали друг друга до этого рокового дня. Среди погибших — одна жительница Башкирии. Предварительно, столкновение произошло из-за того, что водитель «Лады» не уступил дорогу трактору, который выезжал на трассу.

В УФСБ новый начальник

17 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с вновь назначенным начальником УФСБ России по РБ Юрием Серышевым. Ранее он возглавлял УФСБ в Ингушетии и Астраханской области. Как передает «Башинформ», во встрече принял участие Олег Гайденко, ранее возглавлявший республиканское управление ФСБ. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в республике и задачи, стоящие перед коллективом Управления.

По информации РБК-Уфа, Юрий Серышев известен как борец с бандподпольем и коррупцией. За три года его работы в Ингушетии завели дела на 120 чиновников и закрыли около 20 НКО, уличенных в связях с зарубежными спецслужбами.

Кому льготную ипотеку

Молодежный парламент при Госдуме предложил давать льготную ипотеку молодым педагогам и медикам при покупке жилья в сельской местности и населённых пунктах с численностью населения до десяти тысяч человек. Об этом сообщает «Молодежная газета». Льготную ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей планируется установить на уровне 6% годовых. Для получения такого кредита специалист должен заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза и иметь профильный опыт работы более одного года.

Также газета сообщает, что в Башкортостане до 2024 года будут продлены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Тепло по факту: на сколько вырастут счета

С октября этого года жители Уфы, Стерлитамака, Благовещенска и Нефтекамска начнут платить за отопление по новой схеме. Плата будет начисляться по фактическому потреблению с октября по май. По предварительным расчетам, в декабре-январе сумма в квитанциях может вырасти до 17%, пишет РБК-Уфа. В издании также говорится, что 1 июля в Башкирии тариф на водоснабжение вырастет с 23,32 до 24,77 рубля за кубометр, на водоотведение — с 21,85 до 25,72 рубля, отопление — с 1826,45 до 1920,88 рубля. Рост тарифов на комуслуги составит от 3,4% на газ до 4,87% на электроснабжение.

Молочные реки и мясные берега

17 мая глава РБ Рустэм Хамитов встретился с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Стороны обсудили перспективы реализации в регионе инвестпроектов агрохолдинга в сфере молочного животноводства. Как отметил глава республики, «у нас достаточно хорошее, большое сельское хозяйство. Объём продукции — примерно 160-170 млрд рублей. Это шестое-седьмое место в РФ… Мы хотели бы быть в пятёрке… Нам нужны крупные предприятия. Сегодня мы ищем крупных инвесторов, которые могли бы вдохнуть новую жизнь, применить новые подходы к развитию сельского хозяйства».

Штефан Дюрр рассказал, что «Эко Нива» успешно работает в семи регионах страны. В агрохолдинге 16 животноводческих комплексов, начато строительство ещё 10. «В Башкортостане возможно построить два-три таких комплекса на 6 тысяч голов в целом», — сказал Дюрр и отметил, что «здесь хороший рынок, можно обеспечивать всё Поволжье».

Как подчеркнул глава республики, «мы крайне заинтересованы в том, чтобы Вы пришли к нам, работали. Мы со своей стороны окажем всяческую поддержку».

Основными направлениями деятельности агрохолдинга «ЭкоНива» являются молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство, уточнил «Башинформ».

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