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18 мая Пятница

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Рустэм Хамитов наградил победителей Гагаринской олимпиады

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов наградил победителей Гагаринской олимпиады

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов наградил победителей Гагаринской олимпиады

Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов наградил абсолютных победителей Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Торжественная церемония состоялась в Государственном академическом русском драматическом театре. Вместе с руководителем региона награды учащимся вручил Герой России, лётчик-космонавт Сергей Ревин.

Абсолютными победителями стали те ребята, которые приняли участие в двух предметных олимпиадах республиканского этапа и стали победителями по этим предметам, либо победителями в одном из предметов и призёрами – в другом. Кроме школьников, были отмечены достижения учителей, подготовивших победителей.

– В олимпиаде участвовали более 120 тысяч школьников. Всего у нас в республике в школах учится 450-460 тысяч ребят. Значит, более чем четвёртая часть школьников, обучающихся в наших школах, участвовала в этой олимпиаде. Это замечательный успех, замечательные цифры, – сказал Рустэм Хамитов. – Кубок, который вы сегодня получаете, неспроста носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Безусловно, его имя связывается прежде всего с прорывом в космос – на территорию новых знаний, новых возможностей человека. Этот пример для вас должен быть очень важным.

Глава республики поделился со школьниками своими воспоминаниями о том, как в детстве он видел Юрия Гагарина на первомайской демонстрации 1961 года в Москве, и пожелал будущей инженерной элите страны дальнейших успехов.

Участников Гагаринской олимпиады в режиме видеосвязи также поздравили космонавты, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции.

Напомним, что Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина проводится с 2011 года. Она направлена на патриотическое воспитание детей и молодёжи, их раннюю профориентацию, мотивацию школьников к поступлению в технические и военные вузы.

Олимпиада проходит ежегодно в три этапа (школьный, муниципальный и республиканский) для учащихся 1-8 классов по дисциплинам: полиолимпиада, математика, физика, информатика, русский язык, литература, окружающий мир, биология, история, обществознание, география, иностранные языки, физическая культура и музыка.

Теги: глава рб, образование, награждение
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