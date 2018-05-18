В Уфе приставы добились уплаты налога, арестовав Audi А8 Фото: эвакуатор-крым.рф В Уфе приставы добились уплаты налога, арестовав Audi А8 Фото: эвакуатор-крым.рф

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе судебные приставы добились уплаты долга, арестовав иномарку должника. За горожанином образовался долг по транспортному налогу в 52 тысячи рублей. Найти сразу не удалось — по месту прописки он не проживал, официально трудоустроен не был, «белую» зарплату не получал. Зато приставы нашли его Audi А8 L и передали машину на штрафстоянку. Уже на следующий день автовладелец пришел в отдел, внес сумму долга и через некоторое время смог забрать машину.

В УФССП по РБ напомнили, что должникам также приходится оплачивать услуги эвакуатора и пребывание автомобиля на стоянке.