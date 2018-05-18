УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускник Уфимского государственного нефтяного технического университета Дмитрий Кобылкин занял пост министра природных ресурсов и экологии РФ.

Дми́трий Никола́евич Кобы́лкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году окончил УГНТУ по специальности «горный инженер-геофизик».

Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года был приглашён в Ямало-Ненецкий автономный округ, где в разные годы работал в Тарасовском управлении геофизических работ, в Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции, в системе ОАО «Пурнефтегазгеология».

С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 2001 года был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».

В 2002 году Дмитрий Кобылкин перешел на госслужбу, а годом позже окончил институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В марте 2010 года Дмитрий Кобылкин был утвержден на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по представлению Президента РФ. В 2015 году он был переизбран на этот пост.