Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.82 ↓

EUR 73.02 ↑

18 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала

ОБЩЕСТВО

В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала Фото: Из открытых источников

В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала Фото: Из открытых источников

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 18 мая, в 15.40 в столице Башкирии спустя восемь месяцев официально возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу Уфы.

На данный момент к ЖД воротам города едет электротранспорт по маршрутам №1 (ЖД вокзал – Санаторий «Зеленая роща») и №10 (ЖД вокзал – ул.Пушкина).

С 19 мая восстановят движение трамвайного маршрута №7 (ЖД вокзал – Госцирк).

Напомним, движение трамваем в этом направлении было приостановлено после аномального ливня в столице Башкирии 4 сентября 2017 года. Осадки размыли трамвайные пути. Тогда природное явление нанесло ущерб Уфе на сумму более 40 миллионов рублей. 

Теги: движение трамваем, ЖД вокзал
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Рустэм Хамитов утвердил график проведения сабантуев в Башкирии
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами
 В пятницу, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, возможно усиление ветра в
В Уфе пропавший школьник нашелся
В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть