В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала
В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала Фото: Из открытых источников
В Уфе официально восстановлено движение трамваев в сторону ЖД вокзала Фото: Из открытых источников
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В пятницу, 18 мая, в 15.40 в столице Башкирии спустя восемь месяцев официально возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу Уфы.
На данный момент к ЖД воротам города едет электротранспорт по маршрутам №1 (ЖД вокзал – Санаторий «Зеленая роща») и №10 (ЖД вокзал – ул.Пушкина).
С 19 мая восстановят движение трамвайного маршрута №7 (ЖД вокзал – Госцирк).
Напомним, движение трамваем в этом направлении было приостановлено после аномального ливня в столице Башкирии 4 сентября 2017 года. Осадки размыли трамвайные пути. Тогда природное явление нанесло ущерб Уфе на сумму более 40 миллионов рублей.