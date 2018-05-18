Эксперты ОНФ оценили организацию школьного питания в Учалах Фото: пресс-служба ОНФ Эксперты ОНФ оценили организацию школьного питания в Учалах Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Проблемы развития школьного питания обсудили в Учалах эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. В работе «круглого стола» приняли участие руководители школ, представители районной администрации, родительских сообществ и специализированных организаций, задействованных в сфере школьного питания, сообщили в региональном штабе.

Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Эльвира Аиткулова отметила, что услуги по организации питания обучающихся в школах переданы аутсорсинговым компаниям, в первую очередь, в целях повышения качества питания, что не всегда выполняется и отношение к нововведению до сих пор неоднозначное. «Мы уже выходили с предложением вывести тему социального питания из-под действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — рассказала парламентарий. - Это позволило бы привлекать в отрасль инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства. Для комплексного подхода к этому вопросу эксперты Народного фронта предлагают разработать план мероприятий по совершенствованию системы организации питания в организациях, подведомственных Министерству образования РБ».

Эльвира Аиткулова подчеркнула, что вопрос школьного питания остается под пристальным вниманием активистов ОНФ, ведется мониторинг и проводятся рейды. Один из таких рейдов общественники провели в школах города Учалы и Учалинского района. Больше всего обеспокоенность вызвало снижение охвата питанием детей. Еще пять лет назад школьный завтрак в школах района обходился родителям от шести до двадцати рублей. Были школы, где вообще не собирали денег, питались на 1 рубль 73 копейки, такую сумму составляла дотация из республиканского бюджета, значительным подспорьем были бесплатные овощи со пришкольного участка.

«С 1 сентября 2017 года распоряжением главы администрации Учалинского района организация питания обучающихся в школах передана двум специализированным организациям (аутсорсерам), — отметила член регионального штаба ОНФ в РБ Аниса Янбаева. - Что изменилось? В 2016 году горячим питанием были охвачены 95 процентов школьников, на сегодняшний день — 61 процент, и то включая льготное питание. Например, в Башкирской гимназии села Учалы охват школьным питанием в марте-апреле составил 33 процента учащихся. Всего 94 из 538 детей. Если из этой цифры убрать детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, питание которых финансируется из бюджетов разных уровней, то тех, кто питается по родительскому взносу, останется всего 65 детей. То есть, абсолютное большинство родителей по тем или иным причинам не восприняли нововведение, и дети оказались лишены нормального питания. Мы в ходе мониторинга опросили многих родителей. Причину они объясняют просто – слишком накладно, тем более, если в семье двое детей. На сегодняшний день сумма родительского взноса в городских школах и школах села Учалы 45 рублей в день, в некоторых из них – 40 рублей, в сельских школах – 25 рублей. И многих волнует вопрос – почему государство не выделяет дотации на школьное питание хотя бы малообеспеченным семьям».

Эльвира Аиткулова отметила, что региональные власти озабочены проблемой организации школьного питания детей из малообеспеченных семей, пусть даже эти семьи не являются многодетными. По ее мнению, в некоторых муниципалитетах плохо налажена связь между аутсорсерами и родителями. Аутсорсерам не мешало бы осознать, что они являются бизнесменами, заинтересованными в продвижение своего продукта (услуг) всеми современными методами и способами. Как показывает практика, и в этой сфере постепенно складывается конкурентная среда: не захотят или не смогут справиться одни поставщики услуг, появятся другие. Участники форума пришли к выводу, что система аутсорсинга в организации школьного питания выглядит перспективной, но механизм действия требует корректировки под контролем общественности и органов власти. Основная причина кардинального падения охвата школьным питанием — не сама система аутсорсинга, как таковая, а резкое повышение платы от родителей, вследствие мер по оптимизации бюджетных расходов.