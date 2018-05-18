В Уфе появится большое «велосипедное» граффити
В Уфе появится большое «велосипедное» граффити Фото: Соцсети
В Уфе появится большое «велосипедное» граффити Фото: Соцсети
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Новое большое граффити в столице Башкирии появится на проспекте Октября в районе остановки «Железнодорожная больница».
«Приглашаю всех на создание нового стрит-арт объекта. Тема: вело-парад «День 1000 велосипедистов», — написал руководитель проекта, художник Олег Кайбышев.
Граффитисты уже нанесли на здание эскиз велосипеда с Луной и Землей вместо колес и велосипедиста. Планируется, что новый стрит-арт объект расположится на площади в 40 метров. Завершить рисунок планируется к Дню России и Дню города – 12 июня.