В УГНТУ открылась аудитория для будущих космонавтов Фото: пресс-служба УГНТУ











В УГНТУ открылась аудитория для будущих космонавтов Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

18 мая в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие аудитории имени лётчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Владимира Комарова.

Участниками торжественной церемонии стали Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, родственники Комарова, руководство и студенты университета.

Место для именной аудитории выбрано неслучайно. Главный корпус университета расположен на пересечении двух улиц, одна из которых называется «улица Космонавтов», а вторая носит имя В.М.Комарова. Аудитория оформлена уникальными по своему содержанию фотографиями из жизни Владимира Михайловича. В музее университета уже есть экспозиция, посвящённая Комарову, посетившему вуз в 1964 году. Владимир Михайлович неоднократно бывал в Уфимском нефтяном институте, выступал перед студентами с лекциями.

«Я надеюсь, мы продолжим сотрудничать с университетом, будем периодически обновлять аудиторию. Главное, чтобы ребята изучали деятельность космонавтов, а мы, в свою очередь, планируем приезжать в УГНТУ, общаться со студентами и делиться своими планами и будущими проектами. Думаю, что какая-то часть наших планов будет осуществляться именно в этой аудитории», — сказал Сергей Ревин.

Он оставил памятную запись в книге Почетных гостей «Спасибо за космический класс имени В.М. Комарова. Интересные экспонаты, материалы и фотографии, уникальные по своему содержанию. Класс для будущих космонавтов. Будем сотрудничать» и выразил слова благодарности руководству университета за проделанную работу.

Племянница Комарова Ольга Александровна напомнила о тесных связях Владимира Михайловича с Уфой и республикой.

«Спасибо, что помните. Спасибо, что сделали такую аудиторию, будем расширять эту экспозицию», — сказала гостья.

«Сегодня в нашем университете значимое мероприятие — открытие именной аудитории, которая, кстати, является одним из объектов, включенных в программу «70 объектов к 70-летию УГНТУ». Совсем недавно мы открывали памятную доску, установленную на здании главного корпуса в честь Владимира Михайловича. Начиная с этого года, наши студенты будут удостаиваться стипендии имени летчика-космонавта В.М. Комарова. Будем готовиться к полету на Луну!», — обратился к присутствующим ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

В этот же день состоялась первая церемония вручения стипендии имени летчика-космонавта Комарова. За высокие достижения в учебе и научно-исследовательской работе стипендиатами стали Эмиль Янбеков (группа БПО-14-01) и Рустам Шарипов (группа БАЭ-14-01).

«На самом деле это большая честь для меня — быть стипендиатом имени Владимира Комарова. Я с детства интересовался наукой и темой освоения космоса человеком. Я безмерно благодарен администрации и преподавателям университета за возможность реализовать себя в учебе и научно-исследовательской работе», — поделился своими впечатлениями Рустам Шарипов.