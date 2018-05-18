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18 мая Пятница

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Госавтоинспекция Башкирии предупредила о массовых рейдах

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии предупредила о массовых рейдах Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии предупредила о массовых рейдах Фото: автор

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в преддверии выходных дней пройдут традиционные рейдовые мероприятия. Сегодня ожидается увеличение транспортного потока, а также количества пешеходов на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Рейды проводятся с целью профилактики грубых нарушений ПДД в регионе.

«Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — проинформировали в ведомстве.

Теги: ГИБДД
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