На выезде из Уфы днем образовалась двухкилометровая пробка Фото: Яндекс. Карты На выезде из Уфы днем образовалась двухкилометровая пробка Фото: Яндекс. Карты

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На выезде из Уфы в пятницу днем, 18 мая, уже образовалась двухкилометровая пробка, которая продолжает расти. По данным портала «Яндекс. Карты» (на 16.17), скорость движение транспорта составляет 2 км/ч. Автомобилисты испытывают затруднения при въезде на мост через реку Белую, на проспекте Салавата Юлаева, улицах Салавата, Цюрупы, Заки Валиди, Октябрьской Революции, Кирова, Менделеева.

Сейчас портал оценивает движение в городе как плотное — в пять баллов.

Как информировало агентство «Башинформ», открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К этой дате предполагалось завершить монтаж новых деформационных швов и восстановить дорожное полотно. Но еще при разборе старого шва выяснилось, что повреждена опорная балка. Таким образом, дополнительно требуется также ремонт диафрагмы балки.