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В Башкирии в центрах «Семья» начали работу семейные медиаторы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в центрах «Семья» начали работу семейные медиаторы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в центрах «Семья» начали работу семейные медиаторы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии в центрах «Семья» начали работу семейные медиаторы. Напомним, в конце марта в Башкортостане в рамках проекта «Семейная навигация» была проведена учеба психологов. Проект направлен на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий, а именно — медиации. Далее в апреле в центрах «Семья» пилотных муниципалитетов республики были открыты комнаты примирения, в которых на днях начали свою работу семейные медиаторы.

Главная задача медиаторов – работа с семейными парами по сохранению брака, помочь им договориться, услышать и понять друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе.

Записаться на первичный прием можно по телефону: 8 800 347 50 00 в будние дни с 11 до 20 часов. Звонок бесплатный. Первичный информационный прием семейные медиаторы проводят каждую среду с 11.00 до 20.00 часов по следующим адресам:

 — г. Уфа, Кировский район,  ул. 50 лет СССР, д. 27/1; тел. 286-02-37;

 — г. Уфа, Демский район, ул. Мусоргского, 19 а; тел. 286-12-53;

 — г. Уфа, Октябрьский район, ул. Р. Зорге, 31; тел. 286-02-16;

 — г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 103; тел. 286-02-52;

 — г. Уфа, Орджоникидзевский район, Калиниский район, ул. Б. Хмельницкого, 68/1; тел. 286-02-36;

 — г. Уфа, Советский район, ул. Пархоменко, 133/1; тел. 276-56-12;

 — Благовещенский район, г. Благовещенск ул. Кирова, 3; тел. (34766) 2-21-58 (с июня 2018 года по адресу: ул. Седова, 107);

 — Чишминский район, с.Чишмы, ул. Кирова, 19; тел. (34797) 2-26-55;

 — Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 40; тел. (34765) 2-12-82;

 — г. Кумертау, ул. Горького, 11; тел. (34761) 2-04-20, 4-10-48.

После апробации проекта в пилотных муниципалитетах проект планируется распространить по всей республике.

2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи. По словам руководителя региона Рустэма Хамитова, это решение в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного в 2017 году Президентом России.

В ходе своего ежегодного послания Госсобранию — Курултаю РБ глава Башкортостана поручил Правительству республики рассмотреть вопрос расширения категорий молодых семей, имеющих право на получение выплаты в 300 тысяч рублей за первенца, а также направлений ее использования.

«В Башкортостане семьям с детьми, которых насчитывается свыше полумиллиона, уделяется особое внимание, — подчеркнул глава региона. — Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется около 10 миллиардов рублей, применяются меры социальной помощи. Молодые семьи при рождении первенца получают единовременную выплату 300 тысяч рублей. Таким образом, вместе с материнским капиталом за второго ребенка и предоставлением земельного участка за третьего ребенка в республике сложилась целостная система поддержки семей с детьми».

Теги: центр семья, семейные медиаторы
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