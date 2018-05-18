Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский
Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский Фото: Олег Яровиков
Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг «лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере IT». По сообщению представителя сервиса, рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2012-2018 годов выпуска. Зарплаты выпускников, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда.
Уфимский государственный авиационный технический университет занял 19 позицию, опередив Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Первые три позиции завоевали московские вузы.
1.Московский физико-технический институт — 150 тысяч рублей в месяц
2.Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана — 130 тысяч рублей в месяц
3.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 120 тысяч рублей в месяц
4.Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — 120 тысяч рублей в месяц
5.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — 105 тысяч рублей в месяц
6.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — 100 тысяч рублей в месяц
7.Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» — 95 тысяч рублей в месяц
8.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова) — 93 тысячи рублей в месяц
9.Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» — 93 тысячи рублей в месяц
10.Казанский (Приволжский) федеральный университет — 91 тысяча рублей в месяц
11.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) — 91 тысяча рублей в месяц
12.Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — 90 тысяч рублей в месяц
13.Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) — 90 тысяч рублей в месяц
14.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) — 90 тысяч рублей в месяц
15.Санкт-Петербургский государственный университет — 89 тысяч рублей в месяц
16.Пермский государственный национальный исследовательский университет — 87 тысяч рублей в месяц
17.Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) - 87 тысяч рублей в месяц
18.Новосибирский государственный технический университет — 87 тысяч рублей в месяц
19.Уфимский государственный авиационный технический университет — 85 тысяч рублей в месяц
20.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - 85 тысяч рублей в месяц.