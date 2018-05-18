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18 мая Пятница

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Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский

ОБЩЕСТВО

Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский Фото: Олег Яровиков

Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников, среди них есть и уфимский Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг «лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере IT». По сообщению представителя сервиса, рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2012-2018 годов выпуска. Зарплаты выпускников, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда.

Уфимский государственный авиационный технический университет занял 19 позицию, опередив Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Первые три позиции завоевали московские вузы.

1.Московский физико-технический институт — 150 тысяч рублей в месяц

2.Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана — 130 тысяч рублей в месяц

3.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 120 тысяч рублей в месяц

4.Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — 120 тысяч рублей в месяц

5.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — 105 тысяч рублей в месяц

6.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — 100 тысяч рублей в месяц

7.Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» — 95 тысяч рублей в месяц

8.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова) — 93 тысячи рублей в месяц

9.Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» — 93 тысячи рублей в месяц

10.Казанский (Приволжский) федеральный университет — 91 тысяча рублей в месяц

11.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) — 91 тысяча рублей в месяц

12.Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — 90 тысяч рублей в месяц

13.Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) — 90 тысяч рублей в месяц

14.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) — 90 тысяч рублей в месяц

15.Санкт-Петербургский государственный университет — 89 тысяч рублей в месяц

16.Пермский государственный национальный исследовательский университет — 87 тысяч рублей в месяц

17.Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет)  - 87 тысяч рублей в месяц

18.Новосибирский государственный технический университет — 87 тысяч рублей в месяц

19.Уфимский государственный авиационный технический университет — 85 тысяч рублей в месяц

20.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого -  85 тысяч рублей в месяц.

Теги: образование, вузы, УГАТУ, рейтинги
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