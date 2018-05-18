Башкирия первая территория в России и в Восточной Европе, которая встала на путь 5G Фото: МТС Башкирия первая территория в России и в Восточной Европе, которая встала на путь 5G Фото: МТС

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Анастасия Скалкина/.

МТС совместно с Ericsson и Qualcomm выбрали Башкирию, в частности Уфу, первой территорией в России и в Восточной Европе, которая встала на путь 5G. Накануне в ТРЦ «Планета» в Уфе состоялся запуск и тестирование сети высокоскоростной LTE-сеть гигабитного класса с поддержкой технологии LAA.

Что это значит?

Коммерческая высокоскоростная LTE-сеть гигабитного класса поддерживает технологии LAA (Licensed Assisted Access) способна обеспечить скорость передачи данных близкие к гигабитному исчислению. Такая эффективность достигается за счет объединения обычного лицензионного диапазона частот с нелицензируемым спектром Wi-Fi (проще говоря, незабронированным никаким оператором).

В ближайшем будущем эта технология будет использоваться в сетях 5G для уплотнения сетей, увеличения их пропускной способности и емкости. Стоит отметить, что помехи для других устройств, работающим в сети Wi-Fi, не создаются, так как базовая станция МТС в этом диапазоне работает по принципу Listen Before Talk (LBT).

Где и как это работает?

Первую коммерческую LAA-сеть построили в Уфе за счет объединения полос в лицензируемом диапазоне LTE 1800 МГц и диапазона нелицензируемого спектра. Сегодня это доступно в ТРЦ «Планета», где установлены базовые станции Ericsson. Тестировали первый запуск технологии на смартфоне Motorola Moto Z2 Force на базе мобильной платформы Qualcomm.

В итоге пиковая скорость передачи данных достигла отметки в 979 Мбит/сек.

Почему это исторический момент?

МТС вновь подтвердил свое технологическое лидерство, запустив первую в России и Восточной Европе коммерческую LAA-сеть. Она будет использоваться в сетях следующего поколения. Сегодня специалисты ее называют «сеть 4,5G».

«Технология LAA позволит мгновенно загрузить «тяжелые» файлы, смотреть видео сверхвысокой четкости, использовать сервисы виртуальной и дополнительной реальности, облачных видеоигр. Кроме того, LAA позволит строить гигабайтные сети в местах массового скопления людей, где активно потребляется трафик», — объяснил директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.

Это работает на всех телефонах?

По словам специалистов, технология LAA позволит работать на высоких скоростях передачи данных абонентам, имеющих смартфоны на базе мобильной платформы Snapdragon 835с интегрированным модемом X16 и поддержкой LAA. Еще большее количество абонентов MTС получит доступ к более высоким скоростям по мере увеличения количества устройств с поддержкой этой технологии в розничных сетях.