Башгидрометцентр: жаркая погода и отсутствие осадков спровоцируют новые лесные пожары Фото: Галия Набиева Башгидрометцентр: жаркая погода и отсутствие осадков спровоцируют новые лесные пожары Фото: Галия Набиева

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Как уже сообщало агентство «Башинформ», в предстоящие выходные в республику придет 30-градусная жара. По данным Башгидрометцентра, к 20 мая температура воздуха повысится до 25-30 градусов, в столице до 27-29°.

«Ночью столбики термометров покажут отметки 10-15 градусов. Погодные условия будут определяться неустойчивой воздушной массой, местами пройдут кратковременные грозовые дожди при шквалистом усилении ветра до сильного», — уточнили синоптики.

Жара и отсутствие дождей спровоцирует новые природные пожары в большинстве районов региона, прогнозируют специалисты.