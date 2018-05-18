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18 мая Пятница

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В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 19 мая на территории республики местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, по востоку до +3, днем 23-28. На автодорогах видимость хорошая.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, предупреждение
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