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18 мая Пятница

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В Башкирии лесные пожары уничтожают встречным огнем

ОБЩЕСТВО

В Башкирии лесные пожары уничтожают встречным огнем Фото: Минлесхоз РБ

В Башкирии лесные пожары уничтожают встречным огнем Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии лесные пожары ликвидируют методом встречного пала, рассказали в Минлесхозе Башкирии. Пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня, пояснили специалисты.  Встреча двух огненных фронтов приводит к ликвидации возгорания. В наземной зоне огонь пускают от сделанной при помощи тяжелой техники минерализованной полосы.

Способ является наиболее эффективным при локализации и тушении низовых лесных пожаров высокой и средней силы. При применении встречных палов площадь пожара в итоге увеличивается, но при этом удается уберечь от уничтожения еще большие площади, прокомментировали в ведомстве.

Теги: лесные пожары
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