Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.82 ↓

EUR 73.02 ↑

18 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии запустили благотворительную акцию-эстафету «Рамадан – благом дан!»

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане запустили благотворительную акцию-эстафету «Рамадан – благом дан!». Ее инициатором стал первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман РБ Айнур Арсланов.

 «В священном месяце Рамадан мы запускаем благотворительную акцию-эстафету «Рамадан – благом дан!». Целью данной акции является привлечение внимания общественности к проблеме семьи и детей, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сообщил Айнур Арсланов. По его словам, правила акции просты.

«Если вам передали эстафету, нужно купить нуждающейся семье необходимые вещи и передать их в эту семью, которую вы выбираете сами. Процесс передачи вещей нужно запечатлеть — снять небольшое, минутное видео, выложить в Instagram и передать эстафету дальше. Передавать эстафету можно троим и более людям. Необходимо обязательно указать профили тех людей, которым передается данная эстафета. Также необходимо отметить у себя в посте следующие хештеги: #РамаданБлагомДан #АйнурАрслан #БлаготворительностьРБ#ДобраяУлыбкаМилосердия» — написал на своей странице в Instagram  Айнур Арсланов.

Айнур хазрат передал эстафету первому заместителю председателя ДУМ РФ Дамиру Мухетдинову, муфтию Татарстана Камилю Самигуллину, известному кураисту, народному артисту РБ Роберту Юлдашеву и Молодежному отделу ДУМ РБ.

Публикация из Instagram

 

 

Теги: религия, рамадан
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Рустэм Хамитов утвердил график проведения сабантуев в Башкирии
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий
Завтра в Башкирии ожидаются дожди с грозами
 В пятницу, 18 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, возможно усиление ветра в
В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией
Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «
В Башкирии 2% исследованных в лаборатории клещей оказались инфицированными - Роспотребнадзор
 В Башкирии по состоянию на 17 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 1548 человек. Это ниже аналогичного периода прошлог
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть