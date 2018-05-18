УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане запустили благотворительную акцию-эстафету «Рамадан – благом дан!». Ее инициатором стал первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман РБ Айнур Арсланов.

«В священном месяце Рамадан мы запускаем благотворительную акцию-эстафету «Рамадан – благом дан!». Целью данной акции является привлечение внимания общественности к проблеме семьи и детей, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сообщил Айнур Арсланов. По его словам, правила акции просты.

«Если вам передали эстафету, нужно купить нуждающейся семье необходимые вещи и передать их в эту семью, которую вы выбираете сами. Процесс передачи вещей нужно запечатлеть — снять небольшое, минутное видео, выложить в Instagram и передать эстафету дальше. Передавать эстафету можно троим и более людям. Необходимо обязательно указать профили тех людей, которым передается данная эстафета. Также необходимо отметить у себя в посте следующие хештеги: #РамаданБлагомДан #АйнурАрслан #БлаготворительностьРБ#ДобраяУлыбкаМилосердия» — написал на своей странице в Instagram Айнур Арсланов.

Айнур хазрат передал эстафету первому заместителю председателя ДУМ РФ Дамиру Мухетдинову, муфтию Татарстана Камилю Самигуллину, известному кураисту, народному артисту РБ Роберту Юлдашеву и Молодежному отделу ДУМ РБ.