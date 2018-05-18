В нацпарке «Башкирия» фотоловушка «поймала» косулю Фото: нацпарк «Башкирия» В нацпарке «Башкирия» фотоловушка «поймала» косулю Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка «поймала» косулю. В этом году Дирекция по особо охраняемым природным территориям дополнительно установила шесть аппаратов, чтобы усилить охрану и увидеть лесных обитателей. Как правило, их устанавливают на подкормочных площадках. Результаты не заставили себя ждать: нацпарк уже делился снимками кабанов и лосей, а недавно в объектив фотоловушки попала косуля.

«Ежегодно для подкормки диких животных мы закупаем более 10 тонн соли. Она необходима животным, но ее естественные выходы на поверхность в нашем регионе очень редки, — сообщил начальник лесного отдела национального парка «Башкирия» Рагиз Муллагулов. — Лоси особенно нуждаются в ней в период гона и лактации у самок. Поэтому их важно подкармливать именно весной. Для медведей в мае мы засеваем овсом восемь кормовых полей. Этот зверь лучше всего питается им в состоянии молочно-восковой спелости, то есть при нормальном теплом лете в течение почти трех месяцев со дня высева».