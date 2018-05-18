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18 мая Пятница

Уфа   °

Мощи святой Варвары Уфимской побывают в храмах Благовещенска и Стерлитамака

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Мощи святой блаженной Варвары  Уфимской (Скворчихинской) выставят в храмах Уфимской епархии. Мощи прибудут в республику по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского. Поклониться святыням можно будет в следующих храмах:

Благовещенск, Благовещенский храм — с 7 по 20 мая;

Стерлитамак,  Свято-Никольский собор — с 21 мая по 6 июня.

Теги: религия
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