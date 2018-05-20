В каких домах Уфы отключат горячую воду с 21 по 27 мая - адреса
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 21 по 27 мая - адреса Фото: Ксения Калинина
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 21 по 27 мая - адреса Фото: Ксения Калинина
УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.
Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с 21 по 27 мая будет отключена горячая вода по следующим адресам:
ул. Орджоникидзе, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 22, 26, 26/1, 26/2, 32/1, 36;
ул. Машиностроителей, 4, 4/1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 21, 21/1;
ул. Интернациональная, 63, 63а, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1, 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135, 139, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 159, 159/1, 161, 163, 165, 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1, 179/2, 179/3, 81/1, 181/2, 181/3, 185, 185/1, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 191, 193, 193/1, 193/2;
ул. Хакимова, 3, 4, 5, 6, 8;
ул. Кольцевая, 156, 162, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 168/1,170, 170/1, 170/2, 172, 172/1, 174, 175, 175/1, 177, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 198, 200, 202, 204, 195, 197, 201/1, 201/2, 201/4, 203/1, 205, 205/1, 205/2, 207;
ул. Черниковская, 12, 14, 42, 44, 46, 48, 50, 50/1, 43, 52, 54, 56, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87, 89/1, 89/2;
ул. Первомайская, 32, 34, 36, 38, 40, 33, 35, 42, 44, 44/1, 48, 50, 50/1, 52, 56, 58, 58/1, 58/2, 49, 51, 53, 53а, 55, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/1, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а , 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 82, 84, 84/1, 84/2, 86, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91, 93, 95, 88/1, 90, 90/1, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100;
ул. Коммунаров, 2, 3, 4, 8, 10, 26, 58, 60, 62, 59, 59/1, 66, 66/2, 67, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 75;
ул. Свободы, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18;
ул. Кремлевская, 19;
ул. Гончарова, 13, 14, 16;
ул. 40 лет Октября, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 12а, 16;
ул. Невского, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Победы, 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 11, 12, 12/1;
ул. Архитектурная, 14;
ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24;
ул. Шумавцова, 21;
ул. Нежинская, 37, 39, 36, 38, 40, 40а, 42а;
ул. Вострецова, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1;
ул. Вологодская, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 22,/2, 23, 24, 26, 27/1, 27а, 28, 32, 32/1, 34, 38, 52, 54, 54/1, 56, 58, 77, 79, 79а, 81, 81/1, 81/2;
ул. Б.Хмельницкого, 49/1, 52/1, 49, 54, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 60, 60/1, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 88, 88/1;
ул. Ушакова, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 90, 90/1;
ул. Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13;
ул. Суворова, 55;
ул. Борисоглебская, 30, 30/1,30/2, 33, 34, 35, 37,
ул. Пекинская, 22;
ул. Р.Зорге, 11, 17/1, 19/5, 25/1, 21, 25, 27, 27/1, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1, 48/1, 48/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 62, 63/4, 63/5, 63/6, 67, 69, 73, 74; 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 76;
ул. 50 лет СССР, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 38, 40, 42, 42/1, 43, 47, 45, 45а , 44, 46/1, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 46, 48, 50;
проспект Октября, 20, 22/2, 24, 33/1, 37/5, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53, 43/5, 44/1, 44/2, 50, 50/1, 63/4, 63/5, 65/4, 55, 56, 56/1, 56/2, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2 , 62, 62/2, 64, 60, 60/1, 62/1, 63/3, 64/1, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 65, 66/2, 66/3, 71/3, 71/2, 84/4, 78/2,70/2, 80/1, 70, 70/1, 72, 74, 78, 82, 78/3, 80/2, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4;
ул. Комсомольская, 18/3, 24, 26, 28, 28/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35, 37, 96/1, 96/2, 100, 100/1, 100/2, 106, 106/1, 125, 125/1, 133, 135/1, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 137, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3;
ул. Рязанская, 1/1;
ул. Российская, 106/1;
ул. Шафиева, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 18, 20, 22, 24/1, 28;
ул. Лесотехникума, 98, 100;
Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/2, 8/1, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1;
бульвар Молодежи, 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 6/1, 7, 6, 8, 10;
ул. Менделеева,162, 225, 227, 229, 229/1, 197, 197/2, 199,201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 207, 207/1, 211/1, 215/1, 215/2, 211, 213, 213/2, 215;
ул. К.Абрамовой, 2, 4, 6;
ул. Братьев Кадомцевых, 1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 11/1, 13, 15;
ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9б, 10, 12, 14, 14/1, 14/2,16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20;
ул. Округа Галле, 9.