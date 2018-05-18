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18 мая Пятница

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Международный день музеев проходит под девизом «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории»

ОБЩЕСТВО

Международный день музеев проходит под девизом «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории» Фото: Олег Яровиков

Международный день музеев проходит под девизом «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 18 мая — Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято на XI генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), в Москве в мае 1977 года.

До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием «Музейный крестовый поход». В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев, сообщает РИА Новости.

В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В этот год ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предвосхищает Международный день музеев. Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или целую неделю. В этот день музеи проводят мероприятия, связанные с главной темой праздника.

В 2018 году Международный совет музеев выбрал тему «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории». Благодаря технологиям, музеи могут выйти за рамки своей основной аудитории и привлечь новых посетителей, популяризируя свои коллекции различными способами: цифровизацией культурного наследия, включением мультимедийных средств в экспозицию, а также созданием хештега, который позволит вызвать дополнительный интерес публики к музею и его коллекциям в социальных сетях.

В настоящее время в России создано свыше 200 виртуальных музеев. С 1 января 2015 года российские музеи стали бесплатными для детей, вне зависимости от их гражданства. В 2017 году российские музеи посетило рекордное количество человек – 125 миллионов.

Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводится акция «Ночь музеев». Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз «музейной ночи» – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.

В России первым для ночных посетителей свои двери распахнул Красноярский музейный центр в 2002 году. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России. В 2018 году акция состоится в ночь с 19 на 20 мая, тема этого года – «Шедевры из запасников». Жителям Башкирии в Ночь музеев впервые покажут «Ирендыкского медведя».

Теги: день музеев
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