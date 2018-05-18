Башкирия в федеральных СМИ: начальника погранслужбы нашли в республике, казанские пельмени с «сюрпризом», австрийские сборы «Уфы» и ДТП со спецмашиной Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: начальника погранслужбы нашли в республике, казанские пельмени с «сюрпризом», австрийские сборы «Уфы» и ДТП со спецмашиной Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в Топ-10 медиарейтинга глав регионов России.

Попал в десятку. Лидерами медиарейтинга среди глав субъектов РФ по результатам за апрель стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы компании «Медиалогия».

Седьмое место в десятке медиарейтинга руководителей субъектов страны занял глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

В Топ-10 также вошли Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Андрей Тарасенко (Приморский край), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

Как уточняется в сообщении, «основой для построения рейтинга является медиаиндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 44,5 тысячи источников».

Начальника погранслужбы нашли в Башкирии, сообщает газета «Коммерсантъ». «Генерал-майор Олег Гайденко, последние пять лет руководивший управлением ФСБ по Башкирии, оставил свою должность. Ему прочат резкое повышение — пост замдиректора ведомства — руководителя погранслужбы ФСБ», — говорится в газете и уточняется, «что в самом ведомстве эту информацию не комментируют».

17 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов поблагодарил высокопоставленного чекиста за «безупречную службу» в регионе и пожелал ему «успехов в новой должности».

Издание также сообщает, что новым главой башкирского УФСБ назначен Юрий Серышев, до этого работавший в Астраханской области.

Успеть за полгода. Срок, в течение которого владельцы помещений в многоквартирном доме будут обязаны выбрать способ управления домом, будет сокращён до шести месяцев. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем окончательном чтении. «Авторами законодательной инициативы выступили Госсобрание Башкортостана и зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев», — пишет «Парламентская газета».

По словам Качкаева, в случаях, если владельцы помещений не смогли выбрать способ управления в многоквартирном доме за полгода, орган местного самоуправления будет обязан объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании. «В течение одного месяца орган местного самоуправления обязан провести открытый конкурс, в порядке установленном Правительством России», — сказал он. Кроме того, если принято решение о ликвидации ТСЖ или жилищного кооператива, собственники будут обязаны на общем собрании выбрать способ управления домом в течение 15 дней.

В соответствии с действующим законодательством, открытый конкурс проводится, если собственники в течение года не смогли выбрать способ управления домом, напомнили в газете.

Австрийские сборы «Уфы». Футбольный клуб «Уфа» проведет летом два сбора в Австрии. Как информирует ТАСС, «18 июня футболисты соберутся в Уфе, где будут заниматься до 23 июня. С 24 июня по 6 июля пройдет сбор в австрийском Леоганге. 10 июля начнется сбор в австрийском Майрхофене, который продлится до 20 июля».

«Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и впервые в истории вышла в Лигу Европы, отмечается в сообщении.

Пельмени с «сюрпризом». «Специалисты ГБУ "Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория" обнаружили листерии в полуфабрикатах, поступивших на реализацию в один из уфимских гипермаркетов ритейлера "Лента"». Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель ГБУ. По его словам, «листерии были обнаружены в пельменях казанского производства. Проверка проводилась в рамках производственного контроля самого гипермаркета. После обнаружения возбудителя заболевания вся партия этой продукции была снята с реализации, находится на изолированном хранении». Отмечается также, что ситуация находится на контроле управления ветеринарии республики, причины попадания возбудителя инфекции в полуфабрикат устанавливаются.

Листериоз — опасное природно-очаговое инфекционное заболевание человека и животных, поражает центральную нервную систему, органы размножения, информирует агентство.

Массовое ДТП со спецмашиной. В Башкирии в результате ДТП со спецмашиной погибли шесть человек, передает телеканал РЕН ТВ. «Легковой автомобиль столкнулся со строительной машиной. Авария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Аургазинском районе республики. Обстоятельства аварии уточняются», — говорится в сообщении.

Кадры с места ДТП с шестью погибшими опубликовал и Пятый канал. Как уточнили на телеканале, «авария случилась в 15 километрах от поселка Толбазы».