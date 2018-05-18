В Уфе пропавший школьник нашелся Фото: соцсети В Уфе пропавший школьник нашелся Фото: соцсети

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел. В поисках были задействованы полиция и волонтеры. Как сообщил агентству «Башинформ» 18 мая руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров, ребенок найден, с ним все в порядке. В пресс-службе МВД по РБ информацию подтвердили, поиск официально прекращен.

Источник рассказал, что мальчик решил в хорошую погоду просто прогуляться, забыв предупредить родных. Вернулся домой сам поздно вечером 17 мая.