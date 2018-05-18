Участников Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман» из Башкирии наградили в Москве Фото: Минобразования РБ Участников Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман» из Башкирии наградили в Москве Фото: Минобразования РБ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

17 мая в московском Музее Победы состоялся финал второго Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман». В столицу России приехали команды из разных городов и регионов: Красноярск, Омск, Тамбов, Тверская, Калининградская, Ростовская, Мурманская, Московская области, ХМАО.

Башкирию представляла команда из Стерлитамака «Круговорот Добра».

«По условиям конкурса в финал могли выйти 10 команд, но жюри ввело дополнительное «Педагогическое направление» для особо отличившихся команд, которые состоят только из педагогов. По решению жюри в финал конкурса были приглашены еще две команды: «Великолепная семерка и Сергей» (Тамбов), «Круговорот Добра» (Республика Башкортостан, город Стерлитамак)», — рассказали в пресс-службе министерства образования ресспублики.

Справка

«Флагман» – совершенно новый формат российских молодежных конкурсов. Он включает в себя прохождение квеста-игры и предлагает придумать свой квест, чтобы решить социальные проблемы. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.