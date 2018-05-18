Для совершения обряда жертвоприношения в Башкирии создадут Курбан-центр Фото: Олег Яровиков Для совершения обряда жертвоприношения в Башкирии создадут Курбан-центр Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Уфе к празднованию Курбан-байрама планируют создать Курбан-центр, где верующие мусульмане смогут совершить обряд жертвоприношения и снабдить население мясной продукцией «Халяль». Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на слова заместителя премьер-министра правительства региона Ильшата Фазрахманова.

На данный момент, по словам вице-премьера, убой скота на праздник проводят на территориях 18 мечетей столицы Башкирии.

«За процессом жертвоприношения наблюдают люди, некоторым из них это представляется негуманным, не соответствующим этическим нормам. Кроме того, жертвенные животные могут стать источником распространения заразных болезней, таких как ящур, бруцеллез, эхинококкоз и другие», — отметил Фазрахманов.

Власти уверены, что вновь созданный Курбан-центр позволит оформить ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде, совершить убой идентифицированных животных и провести соответствующие экспертизы.

Предположительно, Курбан-центр появится в поселке Зинино под Уфой.

Напомним, священный праздник жертвоприношения мусульмане в 2018 году отметят 21 августа.