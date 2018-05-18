В Башкирии на 17% снизилась смертность от инфаркта миокарда Фото: Минздрав РБ В Башкирии на 17% снизилась смертность от инфаркта миокарда Фото: Минздрав РБ

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Кардиологиечский совет республиканского министерства здравоохранения подвел итоги работы за первый квартал 2018 года. По словам главного кардиолога ведомства Ирины Николаевой, в Башкирии снизилась смертность от болезней системы кровообращения (на 6,8%), от ишемической болезни сердца (на 10,3%), от инфаркта миоакарда (на 17,7%).

«Перед нами поставлены конкретные цели и задачи. Это повышение ожидаемой продолжительности жизни граждан, снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения», — подчеркнул на совещании министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.

Специалисты отметили, что такого результата удалось добиться с помощью внедрения трехуровневой системы оказания медицинской помощи, организации маршрутизации больных с острой сосудистой патологией. Также сыграла роль профилактика и акции «Дни народного здоровья», «Прогулка с кардиологом» и другие.

Напомним, глава региона Рустэм Хамитов на совещании, посвященном новому майскому указу президента России Владимира Путина, сказал, что средняя продолжительность жизни к 2024 году должна достигнуть 78 лет.