В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией Фото: Из открытых источников В крупной сети супермаркетов Уфы нашли пельмени с листерией Фото: Из открытых источников

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты проводили исследование продукции в крупной сети супермаркетов «Лента» в Уфе. В одном из магазинов обнаружены пельмени с листерией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории». Известно, что продукт произведен в Казани.

По данным издания, проверка проводилась по инициативе самого гипермаркета, в рамках производственного самоконтроля.

«После обнаружения возбудителя опасного инфекционного заболевания вся партия этой продукции была снята с реализации, находится на изолированном хранении», — уточняется в сообщении агентства.

Сейчас выясняются причины попадания листерии в полуфабрикат, контрольно-надзорные мероприятия сопровождают эксперты ветеринарии Башкирии.

Справка

Листериоз – опасное инфекционное заболевание человека и животных, поражает центральную нервную систему, органы размножения, иногда протекает без симптомов. Листериозом могут заразиться многие виды животных, в том числе грызуны и птицы.