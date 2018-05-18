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18 мая Пятница

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Белебеевский район собирает друзей и земляков, проживающих в Уфе

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 Белебеевский район собирает друзей и земляков, проживающих в Уфе.

22 мая в 19.00 в Уфе, на сцене Башкирской государственной филармонии (ул. Гоголя, 58), Белебеевский район представит свою презентационную концертную программу в рамках Республиканского фестиваля-марафона «Страницы истории Башкортостана».

Для зрителей подготовлены концертная программа лучших творческих коллективов, выставка-продажа национальных блюд и сувениров, продукции брендовых промышленных предприятий города Белебея, экспозиция, посвященная истории Белебеевского района,  работы из фондов художественной галереи.

Вход свободный.

Теги: фестиваль-марафон
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