Белебеевский район собирает друзей и земляков, проживающих в Уфе
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Белебеевский район собирает друзей и земляков, проживающих в Уфе.
22 мая в 19.00 в Уфе, на сцене Башкирской государственной филармонии (ул. Гоголя, 58), Белебеевский район представит свою презентационную концертную программу в рамках Республиканского фестиваля-марафона «Страницы истории Башкортостана».
Для зрителей подготовлены концертная программа лучших творческих коллективов, выставка-продажа национальных блюд и сувениров, продукции брендовых промышленных предприятий города Белебея, экспозиция, посвященная истории Белебеевского района, работы из фондов художественной галереи.
Вход свободный.