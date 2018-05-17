Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.30 ↑

EUR 73.77 ↑

17 мая Четверг

Уфа   °

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении работы

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении работы.

Деятельность компании будет остановлена с 31 мая, сообщают «Известия». С 18 июля «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников.

В заявлении отмечается, что в адрес компании поступило письмо от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая.

«Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в заявлении.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позднее срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на месяц. Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стал 71 человек.

Теги: авиация
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Рустэм Хамитов утвердил график проведения сабантуев в Башкирии
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий
В июне жителей Башкирии ждут продолжительные выходные в честь Дня России и Ураза-байрам
Жителей республики в июне ждут продолжительные выходные в честь празднования 12 июня Дня России и 15 июня – Ураза-байрам. В 2018 году День России прих
Житель Башкирии выиграл в лотерею более 83 млн рублей
Житель Башкортостана выиграл более 83 миллионов рублей в «Гослото «6 из 45». Он получит суперприз в размере 83 078 199 рублей, сообщает пресс-служба орга
К концу недели в Уфе потеплеет до +26
Конец рабочей недели в Уфе обещает быть теплым, говорят синоптики. После ночных заморозков, которые Башгидромет прогнозирует 17 мая в отдельных районах
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть