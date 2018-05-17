УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении работы.

Деятельность компании будет остановлена с 31 мая, сообщают «Известия». С 18 июля «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников.

В заявлении отмечается, что в адрес компании поступило письмо от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая.

«Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в заявлении.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позднее срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на месяц. Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стал 71 человек.