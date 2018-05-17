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17 мая Четверг

Уфа   °

Депутаты Госдумы одобрили разработку законопроекта о 22-й кнопке

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Народного фронта разработали и представили на площадке Госдумы законопроект, который закрепляет 22-ю кнопку в сетях кабельных операторов за муниципальными каналами. 

Напомним, с просьбой провести широкое обсуждение этого вопроса в Народный фронт обратилась Ассоциация городских телерадиовещателей, созданная в Уфе летом 2017 года.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства фракции «Единая Россия» в Государственной Думе собрал за одним столом руководителей крупных городских телеканалов страны, лидеров Общероссийского народного фронта народных избранников, представителей региональных министерств и ведомств, а также генерального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Основной темой обсуждения стала 22-я кнопка для муниципальных телеканалов. Они сейчас как никогда нуждаются в поддержке государства, поскольку процессуальные моменты перехода на цифровое вещание поставили их на грань выживания. Между тем, именно городское телевидение несет важную миссию информирования населения в крупных и малых населенных пунктах. Об этом говорили руководители городских телевизионных каналов страны, члены Ассоциации городских телерадиовещателей.

В течение года в разных регионах нашей страны, на разных площадках – в Общественной палате России, на международном конгрессе НАТ, на круглых столах, организованных при поддержке Общероссийского народного фронта, на медиафорумах ОНФ 2017 и 2018 годов шло активное обсуждение необходимости данного законопроекта. 

Встреча с экспертами в Госдуме дала возможность выработать основные фильтры для законопроекта, который предлагает ввести понятие «Обязательный общедоступный телеканал муниципального образования». Критерии, на которые обратили внимание законодатели, позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные медиа и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни городов страны. А это, в свою очередь, решит вопрос информационной безопасности, как для регионов, так и для всей России в целом. 

Напомним, что по итогам медиафорума ОНФ независимых и региональных СМИ в Калининграде, президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности закрепления 22-й кнопки в кабельных сетях за муниципальными каналами. И теперь, обсуждая возможность внесения законопроекта на площадке Госдумы, представители муниципальных каналов смогли доказать необходимость этой инициативы. Депутаты поддержали законопроект ОНФ и приступили к работе.  

Теги: телевидение, Вся Уфа
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