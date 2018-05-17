УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Комитет гражданских инициатив и Фонд А.Л. Кудрина при поддержке Общественной палаты Республики Башкортостан объявили о старте регионального этапа ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива».

Союз журналистов Республики Башкортостан подал заявку для участия в конкурсе премии. Как сообщил председатель СЖ РБ Артур Давлетбаков, за основу проекта взято проведение традиционного, любимого всеми представителями СМИ ежегодного форума «Журфест».

Союз журналистов Республики Башкортостан объединяет сегодня более 1,6 тыс членов. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте премии. Адрес для голосования за проект СЖ РБ в номинации «Новое слово» по ссылке﻿. Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив (КГИ) и Фондом А.Л. Кудрина в 2013 году и стала первой в стране в сфере поощрения гражданских и социально значимых начинаний.